Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Hatay'da kayıplar hala aranıyor.

Hatay'ın Antakya ilçesi İnönü Bulvarı Ekinci Mahallesi’ndeki Rönesans Rezidans da yerle bir oldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde forma giyen Cemal Kütahya, dört aylık hamile eşi Pelin Kütahya, 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya ve kayınvalidesi Nurten Mutlu enkaz altında kaldı.

Depremin 8'inci gününde Cemal Kütahya ile oğlu Çınar’ın cenazelerine ulaşıldı. Baba-oğulun cenazesi Konya'da toprağa verilirken, Pelin Kütahya ile annesi Nurten Mutlu'dan ise halen haber alınamadı.



"AKLIM HALA ALMIYOR"



Cemal Kütahya'nın kardeşi Gözde Kütahya, ağabeyinin Hatay'a transfer olduktan sonra ailecek oraya taşındıklarını mayıs ayında Antalya'ya döneceklerini ifade etti.



Kütahya, "Abim ve yeğenimizin cenazesine ulaşıp onları defnettik. Ancak Pelin ve annesinden hiçbir haber yok. Artık ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Hastanelere baktık, DNA örnekleri verdik, kayıp ilanı verdik ama sonuç alamadık. Aklım hala almıyor. Cemal ve Çınar'a ulaşılabilmişken onlara nasıl ulaşılamaz? Sanki yer yarıldı içine girdiler." dedi.



"HER ŞEY YANMIŞTI"



Depremin olduğu gün enkazın başına giden Pelin'in eniştesi Serdar Yıldırım, "Depremden sonra hemen Hatay'a gittim. Gittiğimde Rönesans Rezidans yan yatmıştı. Ardından da A2 blokta yangın çıktı. Müteahhit binanın mutfaklarını tüp olarak bırakmış, odaları doğalgaz ısıtma yapmış." dedi.



Enkazdan çok fazla tüp çıkardıklarını ifade eden Yıldırım, "İlk üç gün patlamalar oldu, yangının şiddetini arttırdı. Yangına ilk gün hiçbir şekilde müdahale edilemedi." diye konuştu.



Devamlı olarak patlama sesleri geldiğini söyleyen Yıldırım şöyle devam etti:



Tüm hava boşlukları yanmıştı. Çok sayıda kişinin cansız bedenine ulaştık. 8'inci günün gecesinde ise Cemal ve Çınar'ı bulduk. Onlar molozların altında kaldığı için bedenleri yangından etkilenmemişti.



"ÇARESİZ DURUMDAYIZ"



Pelin Kütahya ve annesi Nurten Mutlu'ya ulaşmak için her yolu denediklerini aktaran Yıldırım, “Orada çok kötü manzaralar vardı. Sadece biz değil, bizim gibi yakınına ulaşamayan çok fazla insan var. Kimse bir şey söylemiyor. Bakmadığımız bir yer kalmadı. Çaresiz durumdayız. Bundan sonra ne yapacağımızı da açıkçası bilmiyoruz. Kayıplarını arayan insanların oluşturduğu gruplar var. İnsanlar bebeklerini, yakınlarını bekliyorlar." diye konuştu.