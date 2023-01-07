Pilidu, “Philenews.com” ve diğer haber sitelerinde yer alan habere göre, yapılması gereken yatırım faaliyetleri, yatırım planı aynı zamanda doğal gazın piyasalara taşınmasına ilişkin çeşitli senaryolarla ilgili atılacak bir sonraki adımların ne olacağı konusunda yapılması ve tartışılması gereken çok şey olduğunu ifade etti.

Pilidu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önümüzdeki Pazartesi, Fransız TOTAL Şirketi Başkan Yardımcısı Laurent Vivier’le yapacağı görüşmeyle ilgili bir soruya yanıtında ise, Vivier’in hem Doğu Akdeniz bölgesi hem de Kıbrıs özelinde sorumlu olduğunu belirtti.

Nasıl ilerlediklerini görmelerinin çok önemli olduğunu ve 6’ncı parselin ruhsatına sahip olan TOTAL-ENI konsorsiyumunun, parselin değerlendirilmesi konusunda daha hızlı adımlarla ilerlemeleri isteği gösterdiğini ifade eden Pilidu, Anastasiadis ile Vivier arasındaki görüşmenin dikkate değer bir görüşme olmasının beklendiğini söyledi.

Pilidu, sunulan fırsatlara bağlı olarak, işlerin daha hızlı ilerlemesini umduğunu sözlerine ekledi.