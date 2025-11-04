Fileleftheros gazetesi “İkinci Bir Kıbrıs, Kıbrıs Dışında Yaşıyor” başlıklı haberinde “Kıbrıs’ın yarısının” yurt dışına taşındığını ve 650 bin ile 760 bin civarında “Kıbrıslının” yurt dışına göç ettiğini veya yurt dışında yaşadığını yazdı.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un DİSİ Milletvekili Nikos Yeorgiyu’nun ilgili sorusuna yanıtında söz konusu unsurları ortaya koyduğunu yazan gazete, Güney Kıbrıs’ın nüfusunun 923 bin civarında olduğunu ve bunların yalnızca 719 bin 252’sinin “Kıbrıslı” olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs dışında 700 binden fazla “Kıbrıslının” yaşadığının tahmin edildiğini de kaydeden gazete, Birleşik Krallık'ta 350-450 bin, ABD’de 70-80 bin, Avustralya ve Yeni Zelanda’da 80 bin, Yunanistan’da 70 bin, Avrupa’nın geriye kalanında 5 bin, Kanada’da 35 bin, Kuzey Afrika’da 35 bin, geriye kalan Afrika ülkelerinde ise 5 bin Kıbrıslı'nın yaşadığını ekledi.