AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile Anastasiadis Görüştü

Rum haber kaynakları, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in bu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’te Başkanlık Sarayında biraraya geldiğini yazdılar.

Habere göre, “Kurtarma ve Dayanıklılık Planı’nın” Güney Kıbrıs’a ilişkin kısmının onayını teslim etmek amacıyla Güney Kıbrıs’ta bulunan von der Leyen görüşmede, “Kurtarma Planı’nın Güney Kıbrıs’ta uygulanmaya başlayacak olmasından duyduğu memnuniyeti” dile getirirken “söz konusu planın Güney Kıbrıs’ın afetlerle mücadelesi için kullanılmak üzere 18 milyon Euro’luk bir ödenek de içerdiğini” vurguladı.

Von der Leyen ayrıca, AB’nin Güney Kıbrıs’ta “RescEU” üssü kurması yönündeki talebi AB’ye ileteceğini de ifade etti.

Korona virüs salgınıyla verdiği mücadele ve aşı programı sebebiyle Rum hükümetini tebrik de eden von der Leyen, kaçak mülteci konusunda ise, “ön cephede bulunan Kıbrıs’ın yaşadığı sorunların farkında olduğunu” ifade etti.

Haberde, Anastasiadis ve von der Leyen’in daha sonra Rum “Kıbrıs Üniversitesi’ni” ziyaret ettikleri, burada gerçekleştirilen törenle von der Leyen’in, AB Kurtarma ve Dayanıklılık Planı’nın Güney Kıbrıs’ı ilgilendiren 1 milyar 200 milyon Euroluk kısmının onayını ilan ettiği belirtildi.

Anastasiadis ve von der Leyen’in düzenledikleri basın toplantısında, söz konusu planın “dengeli reformlar ve yatırımlar içerdiğine” vurgu yaptıkları da belirtildi.

Von der Leyen, “şimdi yapılması gereken şeyin çok fazla işin hayata geçirilmesi ve çalışmak olduğunu” vurgulayarak “Sizin başarınız bizim için çok önemli, bu yüzden her zaman yanınızdayız” şeklinde konuştu.