“ABD’den ilaçlanmış kemik kalıntıları konusunda umut verici mesajlar”

Kimyasal maddeyle ilaçlanmış olup kimlik tespitleri yapılamayan Yunan Askeri Mezarlığı’ndaki kemiklerin gönderildiği ABD’deki laboratuarın, sözkonusu kemik kalıntıları konusunda umut verici mesajlar verdiği bildirildi.

Haftalık olarak yayımlanan Kathimerini gazetesine konuşan Rum Başkanlığı İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu, kayıplar, Karpaz’da yaşayan Rumlar ve diğer konularda açıklamalarda bulundu.



Habere göre, kayıplar konusunun kapanıp kapanmayacağı sorusu karşısında Fotiu, deneyimlerine dayanarak, Türk “uzlaşmazlığından” dolayı kayıplar konusunun bir çözüm sürecinde olmadığını iddia etti.



Son yıllarda sonuçların hayal kırıklığı yarattığını, KKTC’de Kıbrıslı Rum ve Yunan kayıpların kemik kalıntılarının saptanmasında düşüş olduğunu, kayıplarla ilgili bilgi sahibi olan tanıkların giderek hayatlarını kaybettiğini, Türkiye’nin arşivlerini açmayı reddettiğini savunan Fotiu, tüm bunlar ışığında “Neden bu konunun kapanmasını bekleyelim?” sorusunu sordu.



2017 yılında KKTC’de yapılan kazılarda Kıbrıslı Rumlara ait yaklaşık 30 kemik kalıntısı ya da kemik kalıntısı parçaları bulunduğunu öne süren Fotiu, kayıplarla ilgili 900 durumun beklemede olduğunu belirterek, “Söyleyin bana, bu konunun çözülmesi için daha ne kadar zamana ihtiyacımız var?” dedi.



Hataların saptanıp saptanmadığının sorulması üzerine, hatalar ve ihmaller olduğunu söyleyen Fotiu, ancak bunların kayıp yakınlarını yaralamak ya da zarar vermek için yapılmadığını, o dönemde doğru organize, doğru teknik bilgi-deneyim olmadığından ailelere yanlış kemikler verildiğini belirtti.



Birilerinin, Yunan Askeri Mezarlığı’ndaki kemikleri ilaçlamasının, yapılan hatalardan biri olduğunu söyleyen Fotiu, bu kemiklerin gönderildiği ABD’deki laboratuarın, birkaç hafta önce, kemiklerin genetik materyalinin saptanması olasılığına dair umut verdiğini söyledi.



Fotiu, bu gibi sorunların çözümünde uzman olan başka bir yabancı laboratuarla da çabalarının sürmekte olduğunu belirtti.



KKTC makamlarının, Karpaz’da yaşayan Rumlara gönderilen mallara gümrük uygulaması konusunda sorunun aşılıp aşılmadığı sorusuna olumsuz yanıt veren Fotiu, bu konudaki birindik tezlerini tekrarladı.