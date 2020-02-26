Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Süt ürünleri inme riskini azaltır mı?
Süt ürünleri inme riskini azaltır...
Twitter kullanıcılarına puan verecek
Twitter kullanıcılarına puan verecek
Corona Virüsü Nedir, Nasıl Korunulur?
Corona Virüsü Nedir, Nasıl Korunulur?
ABD'de yapılan araştırmaya göre 'çok okuyan çok yaşıyor'
Çok okuyan çok yaşıyor

Ada açıklarında Fransa ile tatbikat yapıldı

Fransa ile Güney Kıbrıs dün ada açıklarında yeni bir tatbikat icra ettiği haber verildi.

26 Şubat 2020 Çarşamba 12:41
75 Okunma
Ada açıklarında Fransa ile tatbikat yapıldı
banner48

Alithia, Fransa’nın, “Charles De Gaulle” uçak gemisine eşlik etmekte olan gemilerden “Auvergne” isimli fırkateyn ile katıldığı tatbikatın, Rum kuvvetleriyle Doğu Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren Fransız Kuvvetleri arasındaki, arama kurtarma konularındaki uzun vadeli işbirliği kapsamında 2020’de icra edilen ilk tatbikat olduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs'ın arama kurtarma sorumluluk bölgesinde icra edildiği öne sürülen “CYFRA-01/20” kod isimli tatbikata RMMO hava kuvvetine bağlı 460 helikopter filosuna bağlı helikopter ile liman ve deniz polisine ait “Onisilos” botu ile Fransa’nın “Auvergne” fırkateyni ile fırkateynin organik parçası olan helikopterin katıldığı kaydedildi.

Fileleftheros, “Yeni Fransız-Kıbrıs Arama ve Kurtarma Tatbikatı… Fransız Fırketeyni ‘Auvergne’ De Katıldı”  başlıklı haberinde, arama kurtarma tatbikatının, “Charles De Gaulle” uçak gemisi ve beraberindekilerin, Limasol Limanı’nda bağlı olduğu dönemde icra edildiğini yazdı. Uçak gemisiyle beraberindekilerin Yunan Deniz Kuvvetleri ile tatbikat icra etmek üzere Girit’in Güney’ine doğru yola çıktığı belirtildi. Gazete Fransız uçak gemisine eşlik edenler arasında “Psara” isimli bir de Yunan fırkateyni olduğunu hatırlattı.

Son Güncelleme: 26.02.2020 14:28
Anahtar Kelimeler:
TatbikatFransaDoğu AkdenizGüney Kıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Aldığı Arabayı Çalıştıramayınca Benzin Döküp Yaktı
Yeni Aldığı Arabayı Çalıştıramayınca Benzin Döküp Yaktı
ABD komandoları Baf’ta ne yapıyor?
ABD komandoları Baf’ta ne yapıyor?
Güney Lefkoşa’da dün işlenen cinayetin nedeni hırsızlık
Güney Lefkoşa’da dün işlenen cinayetin nedeni hırsızlık
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim