“Altın Pasaportlarla” İlgili Soruşturma Tamamlanarak Başsavcılığa Teslim Edildi

Fileleftheros gazetesi “3’ünden 2’si Sorunlu-Cezai Sorumluluk Ancak Siyasiler İçin Değil-Siyasi Sorumluluğu Üstlenme ‘Toplu Yasadışılığa’ Müdahil Olan Yetkililer ve Diğer Siyasilere Bağlı” başlıklı manşet ve iç sayfadaki haberinde Araştırma Komitesi Başkanı Mironas Nikolatas’ın, Başsavcı önünde yapmış olduğu açıklamalara yer verdi.

Habere göre Nikolatas, 6 bin 779 pasaportun 1/3’ünün yasa dışı olduğunu belirtti.

Nikolatas, önlerinde bulunan verilerden siyasi kişilerin, kurumların ve yetkililerin muhtemel siyasi sorumluluklarının bulunduğuna da işaret etti.

Başvuru sahipleri-yatırımcılar, iş insanlarına yüklenen cezai sorumluluk da tespit ettiklerini belirten Nikolatas, siyasi sorumlulukların üstlenilmesinin de etkilenen kişilere bağlı olduğunu söyledi.

Nikolatas, 2007-2020 yılları arasında, ilgili Bakanlar Kurulu tarafından “toplu yasadışılığın” bulunduğunu, Tasos Papadopulos başkanlığı döneminde 5, Hristofyas başkanlığı döneminde 228, Anastasiadis başkanlığı döneminde ise 6 bin 546 vatandaşlığın verildiğini de belirtti.

Nikolatas, verilen vatandaşlıkların yüzde 53’nün (3 bin 609 pasaport) yasa dışı olduğu şeklindeki açıklamasını da yineledi.