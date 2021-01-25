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BAF’TA UYUŞTURUCU, PATLAYICI VE SOYGUN

Baf polisinin hafta sonu bir eve düzenlediği operasyonda, kadın çantası içinde 4 adet dolu şarjör ile bir miktar hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirdiğini ve çantanın ait olduğu kadın ile kocasını gözaltına aldığını açıklandı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 13:32
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BAF’TA UYUŞTURUCU, PATLAYICI VE SOYGUN

Baf polisinin hafta sonu bir eve düzenlediği operasyonda, kadın çantası içinde 4 adet dolu şarjör ile bir miktar hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirdiğini ve çantanın ait olduğu kadın ile kocasını gözaltına aldığını açıklandı.

Habere göre Baf’ta meydana gelen bir diğer olayda ise, 30 yaşındaki bir kişi, fotoğrafçı dükkanından değeri 12 bin Euro’nun üzerinde olan fotoğraf makinelerini çaldığı için polis tarafından gözaltına alındı.

Gazete, polisin geçen haftadan beri, hırsızlık yaptıkları tespit edilen 29 ve 31 yaşındaki karı kocayı da, Baf’taki bir evde bulundukları sırada gözaltına aldığını ve mahkemeye çıkarılan karı-koca aleyhinde 3’er günlük tutukluluk emri verildiğini yazdı.

KADIN SÜRÜCÜNÜN ALKOL LİMİTİNİN BEŞ KAT ÜZERİNDE ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Gazetenin bir başka haberinde ise, polis çevirmesine takılan 42 yaşındaki kadın sürücünün, limitin beş kat üzerinde alkollü olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Haberde, şahsın gözaltına alındığı ve mahkemeye çıkarılacağı ifade edildi.

21 YAŞINDAKİ GENÇ 13 ADET AV VE HAVA TÜFEĞİ ÇALDI

Limasol’da 21 yaşındaki bir gencin, dün sabaha karşı, bir silah dükkanından 13 adet av ve hava tüfeği çaldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, gencin aynı gün yakalanarak Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve aleyhinde 5 günlük tutukluluk emri verildiğini yazdı.

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