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“Dillirga sakinleri için bardak taştı"

Aşağı Pirgo Muhtarlığı’nın, Dillirga bölgesi sakinlerinin sınır kapılarından geçişleri konusunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in müdahalede bulunmasını talep ettiği belirtildi. 

10 Nisan 2021 Cumartesi 11:53
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“Dillirga sakinleri için bardak taştı"

Aşağı Pirgo Muhtarı Nikos Kleanthus, Haravgi gazetesinde yer alan yazılı açıklamada, ambulanslar da dahil olmak üzere geçişlerde yaşanan sıkıntılar konusunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in müdahalede bulunmasını talep etti. 
Kleanthus açıklamasında, geçişlerde yaşanan sıkıntılara atıfta bulunarak “Dillirga sakinleri için bardağın taştığını” savundu. 
Klenathus, sadece ambulansların değil, bölge sakinlerinin günlük geçişlerine yönelik sorunları da çözmesi için hükümete ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e çağrıda bulundu.

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