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ELAM’CILAR BÜTÇE YÜZÜNDEN KAVGA ETTİLER

Rum tarafında dün oylamaya sunulan ve meclisten geçmeyen 2021 bütçesiyle ilgili olarak Rum siyasi partiler arasındaki anlaşmazlıkların vatandaşları da etkilediği ve vatandaşların bu konuyla ilgili görüşlerini sosyal medya aracılığıyla ifade ettikleri belirtildi.

19 Aralık 2020 Cumartesi 13:03
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ELAM’CILAR BÜTÇE YÜZÜNDEN KAVGA ETTİLER

Rum tarafında dün oylamaya sunulan ve meclisten geçmeyen 2021 bütçesiyle ilgili olarak Rum siyasi partiler arasındaki anlaşmazlıkların vatandaşları da etkilediği ve vatandaşların bu konuyla ilgili görüşlerini sosyal medya aracılığıyla ifade ettikleri belirtildi.

Ancak bazı kişilerin anlaşmazlıklarını ortaya koyarken lafta kalmadıklarını ve anlaşmazlıklarını eyleme de döktüklerini yazan Haravgi gazetesi, bunun sonucunda Limasol sakini iki kişinin sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden randevulaşmalarının ardından, dışarda kavga ettiklerini ve birinin hastanelik olduğunu, diğerinin de tutuklandığını belirtti.

Olayın geçtiğimiz çarşamba akşamı meydana geldiğini ve ELAM’ın bütçeyle ilgili tutumunun kavgaya neden olduğunu yazan gazete, Facebook’ta tartışan 35 ve 36 yaşlarındaki iki kişinin daha sonra dışarda randevulaştıklarını ve kavga ettiklerini belirtti.

Buluşmaya şahıslardan birinin arkadaşlarının da gittiğini ve olayın kavga ve toplu bir çatışmaya döndüğünü yazan gazete, olayın sonucunda 36 yaşındaki şahsa 10-15 kişinin saldırdığını ve şahsın hastanelik olduğunu kaydetti.

Gazete 35 yaşındaki şahsın tutuklandığını ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğünü ekledi.

Politis ise haberinde 35 ve 36 yaşındaki iki şahsın ELAM taraftarı olduklarını ve partinin bütçe konusundaki tutumu yüzünden anlaşmazlık yaşayarak kavga ettiklerini yazdı.

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