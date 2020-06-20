Fuhuş şüphesiyle 7 kadın tutuklandı

Lefkoşa Rum Polisinin, Lefkoşa Surlar içinde bulunan bir misafirhanenin, genelev olarak kullanıldığı şüphesiyle, Asya kökenli 32 ve 47 yaş arasındaki 7 kadını tutukladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Basın Bürosunun açıklamalarına atıfta bulunarak kadınların insan ticareti kurbanı olup olmadıklarının araştırıldığını, bunun böyle olmadığının anlaşılması üzerine de 7 kadının tutuklandığını yazdı.

Gazete olayla ilgili olarak geçtiğimiz hafta ise misafirhaneden sorumlu olan kişinin de tutuklandığını anımsattı.

Öte yandan Alithia gazetesi tutuklanan 7 kadının, dün, haklarında sekiz gün tutukluluk emrinin verildiği mahkemeye çıkarıldığını yazdı.