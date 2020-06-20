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Fuhuş şüphesiyle 7 kadın tutuklandı

Lefkoşa Rum Polisinin, Lefkoşa Surlar içinde bulunan bir misafirhanenin, genelev olarak kullanıldığı şüphesiyle, Asya kökenli 32 ve 47 yaş arasındaki 7 kadını tutukladığı belirtildi.

20 Haziran 2020 Cumartesi 13:07
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Fuhuş şüphesiyle 7 kadın tutuklandı

Lefkoşa Rum Polisinin, Lefkoşa Surlar içinde bulunan bir misafirhanenin, genelev olarak kullanıldığı şüphesiyle, Asya kökenli  32 ve 47 yaş arasındaki 7 kadını tutukladığı belirtildi. 

Fileleftheros gazetesi, Rum Basın Bürosunun açıklamalarına atıfta bulunarak kadınların insan ticareti kurbanı olup olmadıklarının araştırıldığını, bunun böyle olmadığının anlaşılması üzerine de 7 kadının tutuklandığını yazdı.

Gazete olayla ilgili olarak geçtiğimiz hafta ise misafirhaneden sorumlu olan kişinin de tutuklandığını anımsattı.

Öte yandan Alithia gazetesi tutuklanan 7 kadının, dün, haklarında sekiz gün tutukluluk emrinin verildiği mahkemeye çıkarıldığını yazdı.

Anahtar Kelimeler:
FuhuşOperasyonGüney Kıbrıs
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1 2020-06-20 15:15:53

Yav birakin insanlari yapsinlar size ne zarari var ki? Sanki yasaklayinca fuhus olmuyor mu?

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