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Güney Kıbrıs ile Fransa iş birliğini güçlendiriliyor

Güney Kıbrıs ile Fransa arasında savunma alanındaki iş birliğinin güçlendirilmekte olduğu belirtildi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 10:39
Güney Kıbrıs ile Fransa iş birliğini güçlendiriliyor
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Fileleftheros gazetesi “İş Birliği Güçleniyor” başlıklı haberinde iki ülke arasındaki savunma alanındaki iş birliğini irdelerken Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Fransız uçak gemisi “Charles de Gaulle”deki etkinlikte yaptığı açıklamaya da yer verdi.

Fransız uçak gemisi “Charles de Gaulle’”ün Limasol Limanı’ndaki varlığı ve iki ülke arasındaki ortak tatbikatın, iki ülke ilişkilerinde yeni sayfa açtığını yazan gazete, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly’nin Güney Kıbrıs’ta Savunma Bakanı Savvas Angelidis’le görüşmesinde iki ülke arasındaki gerek PESCO çerçevesinde gerekse ikili düzeydeki ilişkilerin geliştirilmesi başlıklarını masaya koyduğunu belirtti.

YENİ TATBİKAT

Gazete aynı haberi çerçevesinde, Fransa ile gerçekleştirilen hava ve deniz tatbikatının, başka ülkelerle yapılacak bir dizi tatbikatın başlangıcını teşkil ettiğini yazdı.

Gazete, on beş gün içerisinde, Güney Kıbrıs’ın da ilk kez dahil olacağı ABD-İsrail ve Yunanistan arasında büyük bir hava ve deniz tatbikatının gerçekleştireceğini belirtti.

Habere göre tatbikat, Girit’ten Hayfa’ya kadar Doğu Akdeniz bölgesini kapsıyor.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısFransaOrtak Tatbikat
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sendika ağası 2020-02-24 10:53:43

Nerde bu sendika ağaları. her şeye itiraz, mualefet, eylem, basın bildirsi vs. Bunlara bir tepki nedne yok?** Bir basın açıklaması yapın sınırda eylem yapın buna karşı. haddiii. haddiii gerçekyüzünüz belli

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savas 2020-02-24 10:54:54 @sendika ağası

güneyi askeri bölge yaptılar. İngiliz üsleri, amerikada geldi, farnsız da, israil de

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