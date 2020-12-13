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Güney Kıbrıs'ta iki haftada 30 ölüm

Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs hastası 18 kişi geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti ve bu Mart ayından bu yana şimdiye kadarki en ‘ölümcül hafta’ oldu.

13 Aralık 2020 Pazar 09:43
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Güney Kıbrıs'ta iki haftada 30 ölüm

Güney Kıbrıs'ta 18 koronavirüs hastası geçen hafta hayatını kaybetti ve Mart ayından bu yana kadar olan süreçte en ‘ölümcül hafta’ olarak kayıtlara geçti.

Rum Sağlık Bakanlığı, Kasım ayında 35, Aralık ayında ise şu ana kadar 30 kişinin öldüğünü açıkladı.

Güney Kıbrıs’ta Mart ayından bu yana, Kasım ve Aralık aylarındaki Koronavirüse bağlı ölümler, toplam ölümlerin yüzde 67’sini oluşturuyor.

Bakanlık, bugüne kadar 98 kişinin öldüğünü açıkladı. Koronavirüsten ölenlerin çoğunluğu ise erkekler oluştururken 33 kişinin ise kadın olduğu aktarıldı.

80 - 84 yaş grubu, ölümlerin yüzde 28'ini oluştururken aynı zamanda Koronavirüs ile hayatını kaybeden her beş kişiden biri 75-79 yaş grubuna aitti.

Aralık ayında kaydedilen 30 ölümden 26'sı Lefkoşa ve Limasol'da her biri 13 olmak üzere daimi ikamet edenlerdi.

Kaynak: Cyprus Mail

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