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GÜNEY KIBRIS TURİZME AÇILDI

Güney Kıbrıs’ın dün turizm açısından 65 pazara açıldığı belirtildi.

02 Nisan 2021 Cuma 15:02
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GÜNEY KIBRIS TURİZME AÇILDI

Fileleftheros gazetesi ekonomi eki, Güney Kıbrıs’a 65 ülkeden gelecek kişilerin karantinaya girmeyeceğini yazdı.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından 65 ülkenin yeşil, turuncu ve kırmızı olmak üzere 3 kategoriye ayrıldığını yazan gazete, Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios’un açıklamalarına da yer verdi.
Habere göre Perdios, Güney Kıbrıs’ın turizm sektörünün yeniden açılması için elinden geleni yaptığını her şeyin, epidemiyolojik duruma göre diğer ülkelerin seyahat talimatlarına bağlı olduğunu da söyledi. 
Gazete havalimanlarındaki dünkü görüntüsünde dramatik bir değişikliğin olmadığını, uçuşların aşamalı olarak yaz ayında artması yönünde de bir beklentinin bulunduğunu belirtti. 
AŞILI GELEN İLK TURİSTLER 
Öte yandan Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın dün, İsrail’den ilk aşılı turistleri kabul ettiğini yazdı.
Turistlerin Larnaka Havalimanından ülkeye giriş yaptığını yazan gazete, Larnaka Havalimanına dün İsrail’den 3 uçuşun gerçekleştirildiğini belirtti. 
Habere göre Rusya ve Ürdün’den de turistlerin, ileriki günlerde Larnaka Havalimanına gelmesi bekleniyor. 

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