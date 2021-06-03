Güney Kıbrıs’ta Beş Bölgesel Hayvan Barınağı Kuruluyor

Rum Tarım Bakanlığı’nın buna ilişkin bir plan hazırladığını ve istişare edilmesi için bunu belediyeler, içişleri bakanlığı ve kaymakamlara ilettiğini yazan Fileleftheros gazetesi, planının amacının gönüllü grupların yükünün azaltılması, buna paralel olarak sahipsiz hayvanların kalacak bir yere ve bakıma sahip olması olduğunu belirtti.

Rum Tarım Bakanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, yerel makamların, Lefkoşa Rum kesimindeki büyük belediyelerin Koçinotrimithiya’da işlettikleri gibi büyük barınaklar kurulması konusunda hareket edebilmeleri amacıyla desteklenmesi için Tarım Bakanlığının bunlara üç yıl için 750 bin Euro’luk bir meblağla katkıda bulunacağı kaydedildi.