Hellim konusu çekmecede unutuldu

Poltis gazetesi, “Tarım Bakanlığı’ndan Hellim Patenti Konusunda AB’ye İtirazlar-Hellim Çekmecede Unutulmuş” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorununun çözümü durağan kaldığı sürece, hellim konusunun da

AB’nin çekmecesinde unutulmuş olarak kalmaya devam edeceğinin herkes tarafından anlaşıldığını yazdı.

Hellim’in artık siyasi konunun bir parçası olduğunu, bu nedenden dolayı da Rum Tarım Bakanlığı işbirliğiyle Dışişleri Bakanlığı tarafından ele alındığını yazan gazete, Rum Tarım Bakanlığı’nın AB’ye yönelik itirazlarda bulunduğunu ancak şu ana kadar herhangi bir sonuç alamadığını da belirtti.

Habere göre, Rum Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Kostas Kadis yaptığı açıklamada, tüm konunun, Rum hükümetinin dile getirdiği görüşlere anlayış gösteren AB’nin ilgili komiserinin gündemine getirildiğini ifade etti.

Kadis, konunun siyasi boyutu nedeniyle bu konunun sonuçlanmasının sadece AB komiseri veya Tarım Bakanlığı’na bağlı olmadığını, siyasi boyut nedeniyle konunun Rum Dışişleri Bakanlığı ile birlikte ele alındığını söyledi.

Kadis, Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Milletvekili Yorgos Perdikis’in konuya ilişkin sorusunu yanıtlarken, hellim ve hellimin menşe ismi korumalı ürün olması konusunda 2014 yılından bugüne kadar yaşanılan süreçlerden ve yapılan itirazlardan da söz etti.