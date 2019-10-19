Kıbrıs konusunda önemli hareket beklenmiyor

Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde, şu an geniş bölgede yaşanan gelişmelerin fiilen manzara netleşene kadar BM’yi Kıbrıs sorununda da ara vermeye zorladığını yazdı.

Türkiye’nin gerek “Kıbrıs”, gerek de Suriye gidişatına yönelik hareketleriyle şekillenen ortamın Kıbrıs sorunu açısından uygun olmadığının ortak kabul edilebilir bir şey olduğunu savunan gazete, Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden çıkışıyla ilgili gelişmelerin de kendi rolünü oynayan bir faktör olduğuna dikkati çekti.

Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmelerin 25 Kasım sonrası için belirlenmesinin kendi başına bir zaman rahatlığı verdiğini de yazan gazete, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un temaslarının ise, BM Genel Sekreteri’nin liderlerle görüşmesinin gerçekleştirileceği tahmin edilen zamandan önce yapılmasının beklendiği kaydedildi.

Şu veya bu şekilde uluslararası örgütün aklında müdahil tarafların olumlu yanıtlarının bulunduğunu kaydeden gazete, bu yüzden BM’nin sadece üçlü görüşmeyle değil, beşli görüşmeyle de ilgili olan randevuyu ayarlamak için genel manzaranın netleşmesini bekleyeceğine işaret etti.

HRİSTODULİDİS

Gazeteye göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise dün yaptığı bir açıklamada, BM Genel Sekreteriyle liderler arasında üçlü bir görüşme yapılmasıyla ilgili istişarelerin (nabız yoklamalarının) ileri bir aşamada bulunduğunu dile getirdi.

Bu görüşmenin, şu an sahip olunan verilere göre, Kasım ayının son haftasında gerçekleştirileceğinin görüldüğünü dile getiren Hristodulidis, şu an söylenecek daha fazla şey olmadığını belirtti.

Hristodulidis, “hedefimiz kesinlikle bu görüşmenin gerçekleştirilmesidir ancak daha ziyade, BM Genel Sekreteri’nin de istediği gibi, özlü müzakerelerin yeniden başlaması için uygun ortamın meydana getirilmesine izin verecek olan sonuçların ortaya çıkmasıdır” ifadelerini de kullandı.

Üçlü görüşmeyle ilgili uygun koşulların var olup olmadığının kendisine sorulması üzerine ise Hristodulidis, bunun için çaba sarf eden hem BM Genel Sekreteri, hem de BM Güvenlik Konseyi’nin net bir şekilde müzakerelerin yeniden başlaması için uygun koşulların meydana getirilmesinden söz ettiklerini söyledi.

Arzu edilen şeyin yalnızca müzakerelerin yeniden başlaması olmadığına da işaret eden Hristodulidis, amacın, olumlu sonuçlanmasına dair perspektife sahip olan, umut verici (gelecek vaat eden) müzakerelerin başlaması olduğunu savundu.

Üçlü görüşmede bir sonuç elde edilmesi için var olması gereken bazı olgular bulunduğunu da öne süren Hristodulidis, iki kesimli, iki toplumlu federasyon hedefiyle, Crans Montana’da kalınan yerden yeniden başlanmasının da bu olgulardan biri olduğunu belirtti.

Hristodulidis, “Türkiye’nin gerek (uluslararası toplumun da istediği gibi) Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’i, , gerek kapalı bölge Maraş, gerekse ara bölgeyle ilgili yasa dışı faaliyetlerinin sona ermesi gerektiğini” de iddialarına ekledi.

HRİSTODULİDİS “LİMASSOL ECONOMİC FORUMU”NDA DA KONUŞTU

Gazeteye göre, Hristodulidis dün gerçekleştirilen Limasol Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada ise, Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz ülkeleriyle ileriye götürdüğü üçlü oluşumların, ortak endişeler, menfaatler ve ortak vizyona sahip olan devletlerin, kendi kendilerini izole etmek yerine güçlerini birleştirdikleri zaman neler başarılabileceğine örnek teşkil ettiğini savundu.

Hristodulidis, AB’nin çok taraflılığı desteklemesi gerektiğine de işaret ettiği konuşmasında, Rum Yönetimi’nin çok taraflılığa derinden bağlı olduğunu ve bunu pratikte de kanıtladığına işaret ederek, Rum kesiminin ikili ve bölgesel politikasının, AB’nin siyasal güvenliğine ve ortak dış politikasına değer kattığını öne sürdü.

Rum kesiminin Yunanistan’la birlikte komşu ülkelerle kurduğu üçlü işbirliklerinin, etkili bir işbirliğinin ana örneğini teşkil ettiğini de savunan Hristodulidis, bu oluşumların hiç kimseyi dışlamadığını ve olumlu bir gündeme sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Hristodulidis’in açıklamaları Politis’te “Arka Planda Üçlü Görüşme”, Alithia’da “İleri Safhada İstişareler (Nabız Yoklamalar)- Üçlü İşbirlikleri Çok Taraflılık Örneği”, Haravgi’de ise “İki Liderin BM Genel Sekreteriyle Görüşmesi Kasım Sonlarında- Dışişleri Bakanı İstişarelerin İleri Safhada Olduğunu Söylüyor” başlıklarıyla yer aldı.