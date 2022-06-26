"Kıbrıs sorununda adil bir çözüm istiyoruz"

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 1974 Barış Harekatı sırasında hayatını kaybeden ve kalıntıları “Yipsu” (Akova) mezarlığında, Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yapılan kazılarda bulunan bir Kıbrıslı Rum’un Larnaka’da gerçekleştirilen cenaze töreninde okunan açıklamasına yer verdi.

Habere göre Anastasiadis törende okunan konuşmasında bilindik Rum tezlerine yer vererek, Kıbrıs’ın “1974’ten beridir Türk askerlerinin işgali ve tehdidi altında bulunduğunu” iddia etti.

“Temel hak ve özgürlüklerin çiğnendiğini, binlerce göçmen ve yüzlerce kayıp şahsın olduğunu” öne süren Anastasiadis “bu sebeplerden ötürü, mevcut durumun değişmesi ve Kıbrıs sorununa kalıcı ve adil bir çözüm bulunması için çaba göstermelerinin şart olduğunu” sözlerine ekledi.