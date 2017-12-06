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Kıbrıs Türk Malları Vasiliği çalışanıyla iki kişi gözaltına alındı

Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nde yapılan yasadışı eylemlerle ilgili üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

06 Aralık 2017 Çarşamba 12:48
Kıbrıs Türk Malları Vasiliği çalışanıyla iki kişi gözaltına alındı
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Politis’in haberine göre, biri vasilik çalışanı olan bu üç kişi hakkında “Kıbrıs Türk mallarını elinde tutanlara ayrıcalıklı muamele yaparak para kazanan bir çete kurma” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Haberde, Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un da para karşılığında Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili çalışmalar yapan ve yabancılara para karşılığında “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı tedarik eden çetelerden söz ettiği anımsatıldı.

Polisin, üç kişinin hakkında tutukluluk kararı çıkarma istemiyle mahkemeye çıkarılıp çıkarılmayacaklarına, ifadelerinin ardından kadar verileceği belirtildi. 
 

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