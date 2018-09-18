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Kıbrıslı Rumlar, Eğitime En Çok Harcama Yapan Ab Ülkesi

18 Eylül 2018 Salı 11:57
Kıbrıslı Rumlar, Eğitime En Çok Harcama Yapan Ab Ülkesi

Kıbrıslı Rumlar, AB’da eğitime en çok harcama yapan kesim oldu.
Alithia gazetesinin “Eurostart” verilerine dayandırdığı habere göre, Güney Kıbrıs, AB üyesi ülkeler arasında eğitime en çok harcama yapan ülke oldu. Kıbrıslı Rumların en fazla harcamayı yaptıkları biri diğer alanın ise “restoran ve oteller” olduğu belirtildi.
Kıbrıslı Rumların harcamalarının yüzde 2,7’lik kısmı “eğitime”, yüzde 17,2’sinin “restoran ve otellere” gittiğini vurgulandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıslı RumlarEğitimHaberKKTC
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