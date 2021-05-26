Kişisel veriler sızdırıldı

Alithia gazetesi, sosyal paylaşım ağı üyesi olan çok sayıda Kıbrıs vatandaşının, elektronik posta adresleri ve telefonları gibi kişisel bilgilerinin internete sızdığının belirlendiğini yazdı.

Gazete, bu kişiler arasında Rum eğitim bakanlığı çalışanlarının da bulunduğunu, bakanlığın yaptığı açıklamada ise, verilerin sızdırılması sebebiyle dolandırıcılık girişimlerine karşı tedbirli olunması uyarısında bulunulduğunu belirtti.