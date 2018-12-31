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Limasol'da araç kundaklandı

Güney Kıbrıs’ta meydana gelen polisiye olaylar Rum basınında geniş yer buldu.

31 Aralık 2018 Pazartesi 16:44
Limasol'da araç kundaklandı

Fileleftheros gazetesi Limasol’da geçtiğimiz gün meydana gelen bir olayda, Bulgar asıllı 39 yaşındaki kadına ait 2 aracın kundaklandığını yazdı.

Habere göre polis, olayla ilgili araştırma başlattı.

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde, Kuklia bölgesinde, 62 yaşındaki bir adamın, tavşanlarını yedikleri gerekçesiyle, komşusuna ait 2 köpeği av tüfeğiyle vurduğunu yazdı.

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Köpeklerden birinin ölmesi diğerinin yaralanması neticesinde, 62 yaşındaki adamın mahkeme kararıyla tutuklandığını yazan gazete, av tüfeği ile fişeklere el konulduğunu belirtti.

Fileleftheros bir başka haberinde ise, 66 yaşındaki bir kadının dün 30 metrelik uçurumdan aşağı düştüğünü yazdı.

Gazete, söz konusu 66 yaşındaki kadının, Kikko-Stavro tis Psokas, yolundaki “Gkremos tis Pellis” mevkindeki uçuruma yuvarlandığını, kadının kurtarılması için polisin helikopterinin kullanıldığını yazdı.

Habere göre kurtarılan kadın, daha sonra durumunun “kritik” olduğu tespit edilen hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
LimasolKundaklamaHaberGüney Kıbrıs
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