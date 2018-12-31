Limasol'da araç kundaklandı

Fileleftheros gazetesi Limasol’da geçtiğimiz gün meydana gelen bir olayda, Bulgar asıllı 39 yaşındaki kadına ait 2 aracın kundaklandığını yazdı.
Habere göre polis, olayla ilgili araştırma başlattı.
Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde, Kuklia bölgesinde, 62 yaşındaki bir adamın, tavşanlarını yedikleri gerekçesiyle, komşusuna ait 2 köpeği av tüfeğiyle vurduğunu yazdı.
Fileleftheros bir başka haberinde ise, 66 yaşındaki bir kadının dün 30 metrelik uçurumdan aşağı düştüğünü yazdı.
Gazete, söz konusu 66 yaşındaki kadının, Kikko-Stavro tis Psokas, yolundaki “Gkremos tis Pellis” mevkindeki uçuruma yuvarlandığını, kadının kurtarılması için polisin helikopterinin kullanıldığını yazdı.
Habere göre kurtarılan kadın, daha sonra durumunun “kritik” olduğu tespit edilen hastaneye kaldırıldı.