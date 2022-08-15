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Neofitu: “Ekonomik fırtına yaklaşıyor”

15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:40
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Neofitu: “Ekonomik fırtına yaklaşıyor”


Güney Kıbrıs’ın Başkan adayı ve DİSİ Başkanı Averof Neofitu, ekonomik fırtınanın yaklaştığını ve herkesin de bunu kabul ettiğini; bu çerçevede hata yapmaktan kaçınılmasının şart olduğunu söyledi.

Alithia gazetesine röportaj veren Neofitu, başkan seçilmesi halinde ekonomik krizin önüne geçilebilmesi için uygun tedbirleri alacağını, düşük gelirli vatandaşın vergi yükünü hafifleteceğini ve 19 bin 500 Euro ile 28 bin Euro arasında geliri olanlara ek vergi yükümlülüğü getireceğini kaydetti.

Neofitu, ülkeyi güç durumdan çıkarabileceğini ve kalkınmayı sağlayabileceğini dile getirerek, krizin fırsata çevrilebileceğine işaret etti.

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