Polis Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Fileleftheros’un haberine göre 26 ve 30 yaşlarındaki 2 kişi, Rum makamlarını çeşitli suçlardan meşgul etmiş 34 yaşındaki bir işadamına 19 Şubat 2021’de otomatik tüfekle ateş açılması ile ilgili yakalandı. Kişilerin tasarrufunda A kategoride ateşli silah ve patlayıcı bulundu.

Gazete 27 ve 39 yaşındaki iki Rum ile 41 yaşlarındaki Rus’un ise 39 yaşındaki işadamını kaçırma, şantaj, soygun, tehditle malını gasp etme suçundan yakalandığını yazdı. Bu konuyla ilgili, Mısırlı olduğu kaydedilen ve yurtdışına çıktığı öğrenilen bir kişinin daha arandığı, yakalanan 5 kişinin, tutukluluk emri alınmak üzere bugün hâkim karşısına çıkarılmasının beklendiği kaydedildi.