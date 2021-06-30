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Polis Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Rum polisi dün Larnaka’da düzenlediği bir operasyonda, daha önce işlenmiş, bir birinden farklı ancak Limasol yeraltı dünyası ile bağlantıları açısından birbiriyle ilgili iki farklı suçla ilgili gördüğü 5 kişiyi yakaladı. 

30 Haziran 2021 Çarşamba 13:30
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Polis Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Fileleftheros’un haberine göre 26 ve 30 yaşlarındaki 2 kişi, Rum makamlarını çeşitli suçlardan meşgul etmiş 34 yaşındaki bir işadamına 19 Şubat 2021’de otomatik tüfekle ateş açılması ile ilgili yakalandı. Kişilerin tasarrufunda A kategoride ateşli silah ve patlayıcı bulundu.

Gazete 27 ve 39 yaşındaki iki Rum ile 41 yaşlarındaki Rus’un ise 39 yaşındaki işadamını kaçırma, şantaj, soygun, tehditle malını gasp etme suçundan yakalandığını yazdı. Bu konuyla ilgili, Mısırlı olduğu kaydedilen ve yurtdışına çıktığı öğrenilen bir kişinin daha arandığı, yakalanan 5 kişinin, tutukluluk emri alınmak üzere bugün hâkim karşısına çıkarılmasının beklendiği kaydedildi.

Son Güncelleme: 30.06.2021 13:37
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