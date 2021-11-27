Rum Yönetimi şimdi de sınıra elektrikli demir parmaklık çekiyor

Fileleftheros “Dikenli Tellerden Sonra Parmaklık Kapıları Geliyor… başlıklı haberinde Rum Yönetiminin, sınıra dikenli tel çekmesinden 8 ay sonra şimdi de elektrikli demir parmaklık çekme prosedürü yürütmekte olduğunu yazdı.

Habere göre, Rum Yönetimi bu maksatla batı Lefkoşa ve Güzelyurt kazasındaki “Akaki” (Akça), Peristerona, Astromerit, Mammari, Denya ve Kokkinotrimithia köylerinin kırsal bölgelerinde çeşitli noktalara yerleştirilmek üzere 20 parça elektrikli demir parmaklık alımı için ihaleye çıktı, ihaleye 10 Aralık 2021’e kadar başvuru yapılabileceğini açıkladı.

Demir parmaklıkların yerleştirme işleminin, yapılacak sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde -4 ay uzatma hakkı ile- tamamlanması isteniyor. Demir parmaklık yerleştirmede öncelik verilen Akça,-Peristerona-Astromerit bölgesi için teslimatın derhal yapılması, geriye kalan bölgeler için teslimatın Lefkoşa Rum Kaymakamlığı ihtiyaçlarına göre 12 ay içerisinde aşamalı yapılacağı kaydedildi. Kaymakamlık, ihtiyaç duyulan demir parmaklık miktarı ve Mammari-Denya-Kokkinotrimithia köylerindeki montaj noktaları yükleniciye bir ay önce bildirilecek. Ayrıca çeşitli noktalara kurulacak elektrikli parmaklık kapılarının tam yerlerini belirlemeden ve gerekli hassas ölçümlerin yapılmasından Kaymakamlık sorumlu olacak.

Mülteci geçişlerine karşı bugün Güney Kıbrıs-KKTC sınır hattının Rum polisi ve RMMO askerleri tarafından gözetlenmekte olduğunu yazan gazete, Rum Yönetiminin “Yeşil Hat Tüzüğü 866/2004 tahtında ikamet izni veya geçerli seyahat belgesi olmayan üçüncü ülke vatandaşlarının geçişini engellemek için hattın tamamının kontrol ve etkin gözetim yükümlülüğü olduğunu” savundu.