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Rum Yönetimi “Türkiye Bölge Ülkelerini Hedef Aldı” Propagandası Yürütüyor

Rum yönetiminin, Türkiye’nin Geçitkale Havaalanı’nı askerî açıdan geliştirme ve Boğaz’da bir deniz üssü inşa etme projelerinin, Doğu Akdeniz bölgesini kontrolü altına alma stratejik hedefini taşıdığı ve bu üsler aracılığıyla bölgede askerî operasyonlar yapacağı iddiasıyla uluslararası alanda propaganda yapmakta olduğu bildirildi.

13 Haziran 2021 Pazar 12:24
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Rum Yönetimi “Türkiye Bölge Ülkelerini Hedef Aldı” Propagandası Yürütüyor

Fileleftheros “Hedef, Kıbrıs Üzerinden Üçüncü Ülkeler” başlıklı haberinde, edindiği bilgilere dayanarak, propagandayı yürütmekte olan Rum Dışişleri Bakanlığı’nın Mısır, Lübnan ve İsrail gibi bölge ülkeleri ile ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin gibi uluslararası oyuncular ve AB üyesi ülkelere, “Türkiye’nin bölgedeki hedeflerini” anlatırken, yukarıda kaydedilen iddiaları ortaya attığını aktardı.

ABD, İsrail ve Fransa’nın Türkiye’nin “niyetleri” konusunda kaygı duyduğunu ve bölgedeki çıkarlarının aleyhine olduğunu değerlendirdikleri uluslararası alanda hareketlerini yakından izlediği kaydedilen haberde, iki askerî üssün Rum yönetimine değil “hasım gördüğü bölge ülkelerine karşı olduğu” iddiasına yer verildi.

Gazete AB üyesi ülkelerin geçen Cuma günü, öncesinde de Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin Güney Kıbrıs’taki büyükelçilerinin Rum Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, Türkiye’nin faaliyetleri hakkında “detaylı bilgi” verildiğini yazdı.

Haberde, Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kornilios Korniliu’nun, “Türkiye’nin, sadece Güney Kıbrıs’ı etkilemeyen eylem ve hareketlerinin şekillendirdiği verilerin sunumunu yaptığı”, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de geçen hafta AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrel’le telefon görüşmesi yaptığını ve bu konuları Avrupa Konseyi toplantısında da gündeme getirdiği hatırlatıldı.

Haftalık Kathimerini ise “Lefkonuk’u (Geçitkale) Zırhlandırıyor Maraş’ta Yer Satın Alıyorlar… Erdoğan’ın Beklenen Ziyareti Ne Mesaj Taşıyor” başlıklı manşet haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 47’nci yıldönümünde KKTC’ye yapacağı ziyarete,  Geçitkale Havaalanı’nın geliştirilerek İHA ve SİHA üssüne dönüştürülmesini ilanının eşlik etmesinin beklendiğini yazdı.

Türkiye’nin aynı bölgeye, insansız hava araçlarına koruma kalkanı sağlayacak askerî sistemler kurmayı da planladığını yazan gazete, kaynaklarına dayanarak, bunu, Gazi Mağusa’daki yeni deniz üssünün açılışının takip edeceğini ve bu iki üssün “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki askerî varlığını yoğunlaştırma ve güçlendirme yönünde bir adım olarak görüldüğünü” kaydetti.

Haberlerde Geçitkale’de konuşlandırılan Bayraktar’ların menzil ve kabiliyetleriyle ilgili detaylar da aktardı.

Son Güncelleme: 13.06.2021 22:29
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Geçitkale HavaalanıErdoğanGüney KıbrısGeçitkale Havaalanının Geliştirilerek İHA Ve SİHA üssüne Dönüştürülmesi
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