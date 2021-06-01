Tatar’ın Açıklamaları Rum Basınında

Gazeteler, Tatar’ın, aşırı sağ Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) partisinin yükselişinin, Kıbrıs’ta iki toplumlu ve iki kesimli federasyon çözümü olamayacağı tezini teyit ettiğine dair açıklamasını öne çıkardılar.
Haber, gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:
Fileleftheros gazetesi: “Tatar: İki Toplumlu ve İki Kesimli Federasyon Çözümü Olamaz… ELAM’ın Yükselişinin Olumlu Bir Gelişme Olmadığını Açıkladı”
Haravgi gazetesi: “Seçim Sonucu Tatar İçin Vesile”
Alithia gazetesi: “Tatar Seçim Sonuçlarını Nasıl Yorumladı”
Politis gazetesi: “Tatar ELAM’ın Yükselişini Yorumladı”