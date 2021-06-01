Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yıl hapis cezası
4 yıl hapis cezası
3 gün daha tutukluluk emri
3 gün daha tutukluluk emri
Zorla araca bindirip kaçırdı!
Zorla araca bindirip kaçırdı!
Eski kız arkadaşına hakaret dolu mesajlar
Eski kız arkadaşına hakaret dolu...
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası

Tatar’ın Açıklamaları Rum Basınında

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Güney Kıbrıs’ta yapılan genel seçimin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmesi, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

01 Haziran 2021 Salı 12:59
54 Okunma
Tatar’ın Açıklamaları Rum Basınında

Gazeteler, Tatar’ın, aşırı sağ Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) partisinin yükselişinin, Kıbrıs’ta iki toplumlu ve iki kesimli federasyon çözümü olamayacağı tezini teyit ettiğine dair açıklamasını öne çıkardılar.

Haber, gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Fileleftheros gazetesi: “Tatar: İki Toplumlu ve İki Kesimli Federasyon Çözümü Olamaz… ELAM’ın Yükselişinin Olumlu Bir Gelişme Olmadığını Açıkladı”

Haravgi gazetesi: “Seçim Sonucu Tatar İçin Vesile”

Alithia gazetesi: “Tatar Seçim Sonuçlarını Nasıl Yorumladı”

Politis gazetesi: “Tatar ELAM’ın Yükselişini Yorumladı”

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarRum BasınıGüney KıbrısSeçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En Genç Milletvekili 26 Yaşında
En Genç Milletvekili 26 Yaşında
Dendias-Çavuşoğlu Görüşmesi Rum Gazetelerine De Yansıdı
Dendias-Çavuşoğlu Görüşmesi Rum Gazetelerine De Yansıdı
Turizmdeki Gelir Kaybı 2,7 Milyar Euro’dan Fazla
Turizmdeki Gelir Kaybı 2,7 Milyar Euro’dan Fazla
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim