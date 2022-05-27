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"Türkiye'yi itidale davet edin!"

Rum ve Yunan hükümetleri, Türkiye’nin Ege’deki faaliyetleri ve KKTC devletinin kapalı Maraş’ta kullanıma açık plajı genişletme çalışmalarını gerekçe göstererek AB ve BM’de paralel ve koordineli faaliyetlerde bulunuyor.

27 Mayıs 2022 Cuma 11:49
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"Türkiye'yi itidale davet edin!"

Fileleftheros “AB ve BM’de Paralel ve Koordineli Hareketler” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önümüzdeki hafta yapılacak  Avrupa Konseyi’nde Avrupalı ortaklarına “bilgi” vereceğini, Başbakan Kiriakos Miçotakis aracılığıyla benzer bir girişimde bulunması beklenen Yunanistan’ın da hâlihazırda BM düzeyinde şikâyette bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Rum Sözcü Marios Pelekanos, Anastasiadis’in Avrupa Konseyi çerçevesinde Avrupalı ortaklarına Türkiye’nin, diğer şeyler yanında, kapalı Maraş içerisinde kullanıma açtığı sahil cephesini genişleterek “tek yanlı faaliyette” bulunduğu iddiası dışında “ son dönemdeki genel meydan okumalarını” gündeme getireceğini söyledi. Pelekanos, Anastasiais’in Türkiye ile istişare içerisindeki muhataplarından  “önceki yıllarda yaratıklarına benzer gerilim yaratmamasının önemine dikkat çekerek Türkiye’yi itidale davet etmelerini isteyeceğini” de kaydetti.

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