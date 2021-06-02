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Uyuşturucudan 2’şer Buçuk Yıl

Uyuşturucu nedeniyle 30 Aralık 2020’de tutuklanan 38 yaşındaki Pileli Türk ile 32 yaşındaki Rum Larnaka’daki Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2’şer buçuk yıl hapse mahkûm edildi.

02 Haziran 2021 Çarşamba 11:52
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Uyuşturucudan 2’şer Buçuk Yıl

Politis’in haberine göre, Pileli Türk Aralık 2020’de eşi ve çocuğu ile seyahat ettiği arabasında yapılan aramada içerisinde 1 kilo marihuana bulunan naylon poşet bulundu. Daha sonra edinilen bilgi üzerine 32 yaşındaki Rum’un evinde arama yapıldı, bahçede gömülü vaziyette 1 kilodan fazla marihuana ve uyuşturucu satışından elde edilen 10 bin 500 Euro nakit para bulundu. İç piyasaya uyuşturucu sağlamak için birlikte çalışan ikili hakkında, dün çıkarıldıkları Ağır Ceza Mahkemesi’nde, suçlarını kabul etmeleri ve polisle işbirliği yapmaları da dikkate alınarak 2’şer buçuk yıl hapisle cezalandırıldı.

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