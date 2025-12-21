Rum Meteoroloji Dairesi, fırtına ve dolu yağışı için bugün saat 11:00 ile 20:00 saatleri arasında geçerli olmak üzere sarı alarm yayımladı.

“Fileleftheros” internet sayfasına göre, yerel fırtınaların başlangıçta adanın batı, kuzey, güney ve daha sonra diğer bölgelerini etkilemesi bekleniyor.

Yağış miktarı ise saatte 35 milimetreyi aşması beklenirken dolu yağışı da olabileceği kaydedildi.

“Sigmalive” internet sitesi ise Meteoroloji Dairesi'nin açıklamasına dayanarak, Trodos bölgesine bugün kar yağışının da beklendiğini ifade etti.