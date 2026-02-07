Alithia’ya göre, EuroCOP konuyla ilgili olarak Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Fon der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve İç Konular ve Muhaceret Komiseri Magnus Brunner’e gönderdiği 2 Şubat 2026 tarihli mektupta soruna değindi. Mektupta, Rum Polis Sendikası'nın (ISOTİTA) çalışma ilişkileri (mesai saatleri) konusunda Rum Polis Genel Müdürlüğü ile yaşadığı gerginliğin giderilmesi konusunda kurulmaya çalışılan diyaloğun derin bir çöküş yaşadığı belirtildi.

Bu çöküşün özlü müzakerelere katılmayı reddetme, resmi yazışmalara cevap vermeme ve sendika üyelerine yönelik tehditler şeklinde tanımlandığına dikkat çekilerek, bunun asla kabul edilemeyecek ve Avrupa çalışma ilişkileri standartlarına uymayan bir durum olduğuna vurgu yapıldı.

Mektupta, Avrupa Birliği Konsey Başkanlığı’nı yürüten Güney Kıbrıs'ta İSOTİTA’nın 21 Ocak’ta Rum meclisi önünde protesto eylemi yapması “endişe verici" olarak nitelendi.