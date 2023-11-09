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Habere göre Limasol Kaza Mahkemesi, Antonov Ivan’ı haklı bularak, Rum Yönetimi’nin 780 bin 832 Euro tazminat ile mahkeme masraflarını ödemesi yönünde karar üretti.

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Haravgi gazetesi Limasol Kaza Mahkemesi’nin, bahse konu Rus asıllı kişinin, mevduatının tıraşlanması nedeniyle Rum Yönetimi’ni 780 bin Euro tazminat ödemeye mahkum ettiğini yazdı.

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