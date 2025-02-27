Sabah saat 10:00 sularında başlayan ve 6 saatten uzun süren Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki görüşmesi bitti.



ABD Başkonsolosluğu'nun Arnavutköy'deki rezidansında gerçekleştirilen görüşmede Rusya'yı temsil eden diplomatlar, toplantının ardından tesisten herhangi bir açıklama yapmadan ayrıldı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İstanbul'da Rusya ve ABD heyetleri arasında yapılan görüşmenin tarafları ihtilafların ortadan kaldırmaya ve güveni pekiştirmeye yaklaştıracağını umduklarını söylemişti.



Zaharova, bir soru üzerine, İstanbul'daki görüşmelerde Rus tarafını Rusya-ABD ilişkileri üzerinde çalışan Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin temsil ettiğini bildirmişti.