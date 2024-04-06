Rusya'nın Orenburg bölgesinde meydana gelen şiddetle yağışlar sele neden oldu.

Yerel yetkililer, Orsk kentinde bir setin çatlamasıyla barajın taştığını ve üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rus devlet haber ajansı TASS'ın yerel acil servis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre kurtarma ekipleri, iki kişinin cansız bedenini, Orsk şehrinin sokaklarında, bir kişinin cansız bedenini de bir evin içinde buldu.

Yakın çevrede acil tahliye başlatılırken, şehir yetkililerine göre, Kazakistan sınırı yakınlarındaki bölgede 4 bin 200'den fazla ev ve 11 bine yakın kişi selden etkilendi. Bu bölge sular altında kalma riski taşıyor.

Bölgede, hafta başında bahar selleri nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

Rusya, iklim değişikliği nedeniyle şiddetlenen aşırı hava olaylarından düzenli olarak etkileniyor.

SU SEVİYESİ TEHLİKELİ YÜKSELİŞTE

Yetkililer, Orenburg bölgesindeki Ural Nehri'ndeki suyun "tehlikeli" olarak belirlenen seviyeden 2 metre daha yüksek olduğunu ve şu anda 9,27 metreye ulaştığını söyledi.

Orsk Belediye Başkanı Vasily Kozupitsa, bazı yerlerde suyun birkaç saat içinde 4 metre yükseldiğini ve bu yükselişin devam ettiğini bildirdi.

Kurtarma ekiplerinin şu anda 220 bin kişinin yaşadığı Orsk kentindeki setin onarımı için çalıştığı kaydedildi.

Valilik basın servisi, dün yaptığı açıklamada, Orenburg bölgesinde 95 yerleşim biriminde 1800'den fazla evin sular altında kaldığını ve 3 binden fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu.