Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Tarım Komitesi, et fiyatlarına narh koymanın geçici bir tedbir olduğunu, zaten satıcının “hizmet bedeli” formülüyle bunu uygulatmadığını belirterek, kalıcı tedbirlerin neler olduğunu madde madde sıraladı

“ÖNEMLİ OLAN ÜRETİM MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEK DEĞİL MİDİR?”

Yazılı açıklama yapan komite et fiyatlarının tavan yaptığını, alım gücünün yetersizliği nedeniyle kırmızı ete ulaşmanın artık çok zor olduğunu ve toplumun, en önemli protein kaynaklarından biri olan kırmızı ete hasret kaldığını belirterek, eti alabilenlerin dahi artık kilolarca değil gram gram alabildiğini söyledi.

Komite açıklamasında, “Önemli olan husus kırmızı et üretim maliyetlerini düşürmek değil midir? Hayvan sağlığı ve refahı en önemli konu değil midir?” diye sordu.

“ZİNCİRLEME SÜREÇLER İYİ YÖNETİLEBİLSEYDİ NARH KOYMAKLA UĞRAŞMAYA GEREK YOKTU”

İyi beslenme alanlarında, doğru şekilde beslenen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hem et ve hem de süt veriminin daha fazla olduğuna dikkat çekilen açıklamada komite, bunun da birim başına üretim maliyetlerini düşüreceğini, olumlu gelişmelerin yansımasının da süt ile süt ürünleri ve kırmızı et fiyatlarına yansıyacağını kaydetti.

Hükümetin ete koyduğu ancak satıcılar tarafından “hizmet bedeli” adı altında alınan ekstra bir parayla uygulamada hayata geçirmediğini ete koyulan ‘Narh’a da atıfta bulunan komite, “Yukarıdaki zincirleme süreçlerin iyi yönetilmesi durumunda hükümet edenler de narh koymakla uğraşmayacak, piyasa koşullarında fiyatlar kendiliğinden oluşacak” dedi.

“ET-KEMİK ORANI NE KADAR ARTARSA; BİRİM ET MALİYETİ O KADAR DÜŞECEKTİR”

Komite açıklamasında şunları kaydetti;

“Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların et verimi canlı ağırlığın yüzde 46’sı civarlarındadır. Bu durumda beslenmeye dayalı et-kemik oranı çok önemlidir.

Et-kemik oranı ne kadar artarsa; birim et maliyeti o kadar düşecektir. Alım gücü artan vatandaşımız yeniden kilo ile alıma başlayabilecektir. Et alabilir duruma gelebilecektir.

Üç önemli konu var;

-Ağılların durumu

-Birincisi büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yaşadıkları ağılların hayvan refahına uygun olması gerekir. Her yağmur yağdığında çirkef içerisinde kalan, bataklığa dönen ağıllarda hayvan sağlığı ve refahından bahsetmek mümkün mü?

Yetkililere düşen görev ağılların modernizasyonu yönünde verilen teşvik ve destekleri artırarak hayvan sağlığı ve refahını artırmak olmalı. Böylelikle et ve çiğ süt veriminde artış sağlamak olmalı.

-Yeterli ve doğru beslenme

İkinci konu hayvanların doğru ve yeterli beslenmesidir. Çok ve gereksiz yem vermek israf iken, yetersiz yem vermek ise verim kaybıdır.

Et-kemik oranındaki olumsuz değişimler birim et maliyetini yükselterek etin satış fiyatına etki edecektir.

-Hammadde fiyatları

Üçüncü konu yem hammaddelerinin fiyatları olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolar bazında ithal edilen yem hammaddelerinin döviz kuru artışları nedeniyle satış fiyatları sürekli yükselmesi hayvan besleyicilerimizi hayvanlarına verdikleri kesif yemde en uygun fiyatla alabildiği yem hammaddesinden daha fazla kullanmaya itmektedir.

Hayvancılarımız için önemli olan husus verimlilik değil hayvanlarını besleyebilmek olmaktadır. Hayvanları aç kalmasın da….

Bazı hammaddeleri ülkemizde üretebiliriz

Yem hammaddelerinin fiyatlarını düşürmenin bir yolu da ülkemizde üretilmeleridir. Üretilmesi mümkün olanlar üretilerek Türk Lirası bazlı üretim maliyetleri nedeniyle kesif yemde daha fazla kullanımları hem yem maliyetlerini ve hem de kesif yemde kaliteyi getirecektir.

Şu anda kesif yemde en fazla kullanılan ürün yemlik arpadır. Önemli olan hammaddenin fiyatıdır.

Önemli olan desteklerin doğru planlanması

Sübvansiye satış nedeniyle yem formüllerinde yüzde 40’ın üzerinde yer almaktadır. Bu satışlar nedeniyle devletin kasasından harcanan meblağlar çok yüksek.

Hayvancılarımız desteklensin, bugünkünden daha fazla desteklensin elbet. Ancak verilecek desteklerin miktarı ve yönü doğru olarak belirlemek ve böylelikle desteklerin olumlu yansımalarının tüketicilerimize refah sağlaması da çok önemli. Önemli olan desteklerin doğru planlanması.

Önemli olan serbest olan kesif yem formüllerinin denetim altına alınarak hayvanların doğu beslenmesinin sağlanması.

En önemlisi hükümet edenlerin ne yaptığını bilmesi. Ete narh koymak geçici tedbirlerdir. Kalıcı tedbirler yukarıda belirtilenlerdir”