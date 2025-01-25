Polisten verilen bilgiye göre, Girne-Tatlısu ana yolunun 19-20’nci kilometreleri arasında dün saat 08.30 sıralarında Mehmet Avcıl (E-49) 140 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RP 565 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Tamara Karal (K-30) yönetimindeki RD 524 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. RP 565 plakalı araç sürücüsü Mehmet Avcıl, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Minareliköy’de Mustafa Kemal Kıbrıslı Caddesi üzerinde bugün saat 01.30 sıralarında Ahmet Altunay (E-25) 185 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HF 843 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Minareliköy Mezarlığı önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolsüz şekilde savrulmuş ve yolun sağında park halinde bulunan Veli Muslu (E-36) sorumluluğundaki MP 486 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, ÇUKURA DÜŞTÜ

Gazimağusa’da DAÜ Kampüsü içerisindeki isimsiz sokak üzerinde bugün saat 05.00 sıralarında Mustafa Demircan (E-28) 318 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JJ 034 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Adnan Soygun Sokak kavşağına geldiğinde, dikkatsizce yola giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım taşlarına çarpmış ve kaldırım üzerinde kontrolsüzce yoluna devam ederek yaklaşık 1 metre derinliğindeki çukura düşerek durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Mustafa Demircan, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.