İş insanı Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı, Leros'ta zodyakla kayalıklara çarparak yaralanmıştı. Çift daha sonra hastaneye kaldırılmıştı. Çiftin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Çiftin sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde yaşadıkları deniz kazasının ardından geçirdikleri tüm operasyonlar başarıyla sonuçlanmıştır. Tedavileri titizlikle devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir. İlginiz ve tüm geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz."

YAKINLARI YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan tedavisi devam eden çifti hastanede Sabancı ailesinden Ömer Sabancı, Arzu Sabancı, Hacı Sabancı, Kerim Sabancı, Kerem Kamışlı ve Fethi Kamışlı da yalnız bırakmadı.

Ali Sabancı’nın avukatı Rezan Epözdemir’in de ziyaretçiler arasında olduğu görüldü.

Eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan’ın eşi Zeynep Çiğdem Özkan ve kızı Didem Özkan Ciner, Sabancı çiftini ziyaret ettikten sonra hastaneden ayrıldı.

(DHA)