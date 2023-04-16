“Elektrik hatlarına ve işlerine zarar verme”, Suç işlemek için gizli ittifak” ve “Mülke tecavüz” suçlamalarıyla tutuklanan iki zanlı Cuma günü İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerine soruşturma amaçlı olarak 3 gün tutukluluk emri alınmıştı. Bu karar çerçevesinde zanlılar yarın yeniden mahkemeye çıkartılıyor.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Özduman, yaşananları şöyle anlattı: “13.4.2023 tarihinde saat 23.00-24.00 saatleri arasında, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda teknisyen olarak çalışan M.N ve M.K'nin aralarında gizlice anlaşıp ittifak kurarak, AKSA Elektrik Santrali jeneratörüne giden vanayı kapatıp devre dışı bırakmak amacı ile santralin doğuya bakan demir tellerini kaldırıp avlu içerisine izinsiz olarak girip, mülke tecavüz ettikleri sırada güvenlik ekipleri tarafından suçüstü tespit edildiler...

Üç gün tutukluluk alarak olayı daha derinlemesine inceleyen polisin yarınki duruşmada zanlıların telefon kayıtları inceleme sonuçları ve işbirliğinde bulunduklarının olup olmadığıyla ilgili araştırmasındaki bulgularını yarın mahkemede aktarması bekleniyor.