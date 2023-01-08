Saç dökülmesi istenmeyen görünümlere sebep olabiliyor. Bazı dönemlerde artış gösteren saç dökülmesini önlemek için saç yıkama düzenine dikkat etmek, daha doğal saç ürünleri kullanmak, kafa derisine masaj yaparak kan dolaşımını hızlandırmak ve bol vitaminli gıdaları tüketmek gerekiyor. Düzenli olarak uygulanan maske tarifleri de saç çıkaran kürler olarak dökülen saçlarınızın istenmeyen görüntüsünü gideriyor.

Saç çıkaran kürler de hint yağı, zeytinyağı, badem yağı, jojoba yağı gibi doğal yağlardan faydalanılıyor. Saç gürleştirmek için en faydalı doğal malzemeler denildiğinde akla aşağıdaki malzemeler geliyor. Bu maske tarifi sadece saç gürleştirmekle kalmıyor saçın daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlıyor.

SAÇ GÜRLEŞTİREN MASKE TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı Hint yağı

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı bal

Yapılışı

Tüm malzemeleri bir kasede iyice karıştırın. Karışımı önce saçlarınızın köklerine, ardından tüm saçınıza uygulayıp saçınızda 2-4 saat bekletin. Başınızdan akmaması için bir duş bonesi takabilirsiniz. Ardından saçınızı şampuan ve saç nemlendiriciyle yıkayıp durulayın. Bunu iki ay boyunca haftada bir defa yaparsanız (İki defa yapılması tavsiye ediliyor), saçınızın artık dökülmediğini ve yeni saçların çıkmaya başladığını fark edeceksiniz.