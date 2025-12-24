Girne Zeytinlik bölgesinde geride bıraktığımız yıl Ocak ayında yaşanan olay, bir buçuk sene sonra kayda alınan video ile ortaya çıktı. Boşanma aşamasında olduğu eşi Taner Yener Çolak’ı kendisine çocuğunu göstermediği için Girne Polis Müdürlüğüne giden anne Dameli Slyamshaıkova “çocuğumu istismar ediyor” diyerek itirafta bulundu.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis ekipleri kadının durumundan şüphelenince cep telefonunda yaptığı ön incelemede gördüğü video karşısında dehşete düştü.

Olay tarihinde on beş aylık kız çocuğunu istismar eden kocasını video kayda aldığı tespit edilen her iki zanlı mahkeme emri ile suçüstü tutuklandı.

Duyanların kanını donduran olayın zanlıları bugün Girne Kaza Mahkemesine çıkartılarak aleyhlerinde 2’şer gün tutukluluk emri alındı.

Kaynak: Haber Kıbrıs