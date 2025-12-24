Bunlar da ilginizi çekebilir

Saran’ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

Rapora göre, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumunca rapor hazırlandı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.