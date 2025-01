Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi müfettişleri, ada genelinde etkin iş sağlığı ve güvenliği denetimlerini artırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun talimatları ile Şubat ayından itibaren sektörel bazda başlayacak denetimlerin ilk adresi turizm sektörü olacak.

Bakan Gardiyanoğlu, yaptığı açıklamada, denetimlerin 2023-2024 yıllarında yüzde yüz oranında artırıldığını ve tüm adaya 22 müfettiş ile denetim hizmeti verildiğini belirtti.

Gardiyanoğlu, 12 yeni müfettişin daha göreve başlayacağını kaydederek, "Hedefimiz sıfır ölümlü iş kazalarıdır. İş kazaları bizleri derinden üzmektedir. Hiçbir işveren çalışanını yitirmek istemez. Her yitirilen can ardından gözü yaşlı bir aile bırakır. Her çalışan bizim için değerlidir. Elbirliği ile çalışırsak birçok sorunu aşabiliriz, hızla çözüme ulaşabiliriz" dedi.

Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından işverenlerin yasal bir zorunluluk olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında çalışanların sağlığı ve güvenliği için gerekli tedbirleri alıp almadığının denetlenmesi, acil durum planlarının teftişleri yapılması, kurallara uymayan işletmelere ise gerekli yasal yaptırımlar uygulanması ve etkin denetimler ada genelinde diğer sektörlere yayılarak devam ettirilmesi hedeflenecek.