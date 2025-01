Etkinlik, DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alper Atun ve DAÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafooneh M. Sani'nin açılış konuşmalarıyla başladı.

İş Birliği ve Fikir Paylaşımı İçin Önemli Bir Fırsat

Prof. Dr. Sani, konuşmasında etkinliğe katılanları selamlayarak, bu yıl daha küçük bir toplulukla bir araya gelmeyi tercih ettiklerini ve bugünün araştırma, iş birliği ve fikir paylaşımı için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Ayrıca, geçen yılki ilk deneyimden sonra böyle bir etkinliğin ihtiyacını hissettiklerini vurguladı ve katılımcılara faydalı bir gün geçirmelerini diledi.

Kurumsal Kimliğe Önemli Bir Katkı

Prof. Dr. Atun ise, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Organizasyon sürecinin zahmetli ancak keyifli olduğunu belirten Prof. Dr. Atun, başta Prof. Dr. Sani olmak üzere etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. Ayrıca etkinliklerin kurumsallaşma noktasındaki önemini vurgulayarak, bu tür etkinliklerin devamının sağlanmasını temenni etti. Prof. Dr. Atun, etkinliğin DAÜ’nün kurumsal kimliğine önemli bir katkı sağlayacağının altını çizerek, katılımcılara verimli bir etkinlik geçirmelerini diledi.

DAÜ, Güçlü Bir Yayın Geçmişine Sahip

Hoş geldiniz konuşmalarının ardından, DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü (LEÖAE) Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy da konuşma gerçekleştirdi. Prof. Dr. Ulusoy, DAÜ'deki araştırma faaliyetleri hakkında üç ana noktaya değindi. İlk olarak, uluslararası üniversitelerle gerçekleştirilen küresel iş birliklerinden gurur duyduklarını ve bu iş birliklerinin küresel bilgi ağlarına katkı sağladığını belirtti. İkinci olarak, DAÜ’nün yüksek etkili hakemli dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi ile güçlü bir yayın geçmişine sahip olduğunu vurguladı. Üçüncü olarak ise, lisansüstü programların araştırma faaliyetlerinde kritik bir rol oynadığını ve öğrencilerin bu programlarda güçlü bir araştırma altyapısından yararlandığını ifade etti.

Çeşitli Konular Ele Alındı

2. Uluslararası Araştırma Günü kapsamında, ana konuşmacılar DAÜ LEÖAE Müdürü Prof. Dr. Ulusoy, Prof. Dr. Islam Elghonaimy ve Doç. Dr. Dalia Hussein Mohamed Eldardiry sunumlarını gerçekleştirdi. İlk sunumu gerçekleştiren DAÜ LEÖAE Müdürü Prof. Dr. Ulusoy, “Postgraduate Education and Research Activities at EMU” konulu sunumunu dinleyicilerle paylaştı. Ardından, Bahreyn Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Prof. Dr. Elghonaimy, “Optimizing Sustainable Landscape Maintenance Techniques through Digital Tools and Data Analytics” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Oturumun son sunumunu gerçekleştiren İmam Abdulrahman Bin Faisal Üniversitesi Tasarım Koleji’nden Doç. Dr. Eldardiry ise “The Endless Journey of Building Research Skills in Design” konusundaki sunumuyla dikkat çekti.

Etkinlik kapsamında “Panel Endorsing Faculty of Architecture Journal” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Panelde, DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı ve DAÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Resmiye Alper Atun, DAÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve Dergi Editörü Prof. Dr. Beser Oktay Vehbi ile DAÜ İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve Dergi Editörü Prof. Dr. Nil Paşaoğluları Şahin tarafından sunumlar yapıldı.

Panelin ardından “Broadening Research Perspectives” başlıklı bir oturum gerçekleştirildi. Bu oturumda, DAÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müjdem Vural, “Exploring the Potential of Research Workshops: Learning from Research Internships at Yıldız Technical University” başlıklı sunumunu yaptı. DAÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceren Boğaç, “The Urban Grotesque: A New Theory for Non-Binary Urban Geographies” üzerine bir sunum gerçekleştirdi. DAÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Pınar Uluçay ise “EU Research Funding Opportunities” başlıklı sunumunu sundu.

Programın son bölümü olan “Conference Reviews”de ise, DAÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Sevinç ICNTAD 2024’te sunduğu, “Sustainable Design Strategies to Increase the Daylight Performance of EMU Rectorate Building in Gazimağusa, North Cyprus” başlıklı araştırmasını katılımcılarla paylaştı. Ardından, DAÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ege Uluca Tümer, “Ecological Features of Adobe Houses in Rural Settlements: Vernacular Houses in the Villages of Mesaoria Plain, Cyprus” başlıklı çalışmasını aktardı. Son olarak, Doktora Adayı Özge Selen Koç, DAÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Hoşkara ile ortak hazırlamış olduğu, “Building Climate-Resilient Public Spaces: A Holistic Examination of Nicosia, Cyprus, Guided by Global Environmental Agendas” başlıklı araştırmalarını sundu.