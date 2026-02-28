İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi’ni ziyaret eden Tazegül, Sadıkoğlu ile görüşerek, verdiği desteğe teşekkür etti.

Sadıkoğlu da gençlerin sporla iç içe büyümesinin önemine dikkat çekerek, her zaman başarılı sporcuların yanında olduklarını vurguladı. Sadıkoğlu, Hakan Tazegül’ün elde ettiği derecelerle hem İskele’nin hem de ülkenin gururu olduğunu söyledi.

Gençlere rol model olan sporculara destek vermeye devam edeceklerini belirten Sadıkoğlu, spora yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna inandıklarını dile getirdi.