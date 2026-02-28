27.02.2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında, Alayköy’de faaliyet gösteren bir oto kaporta garajında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangında, sandviç panelden imal edilmiş dolap, kaynak makinesi, boya fırın motoru, 2 adet şarjlı spiral makinesi, pasta cila makinesi ve muhtelif kaporta boya eşyaları yanarak zarar gördü. Çıkan ısı nedeniyle işyeri içerisinde bulunan bir aracın sağ ve ön kısımları da zarar gördü.

Ayrıca yangın, işyerinin yan tarafında bulunan mobilya mağazasına da sirayet etti; işyeri içerisindeki palet üzerinde yığın halde bulunan ahşap sandalye arkalıkları ile 4 adet sandalye kalıbı yanarak zarar gördü.

Yangın, İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.