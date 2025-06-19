İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bugün basına yansıyan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir’in su konusunda, İskele Belediyesi’ni hedef alan iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

İskele Belediyesi’nin ne su konusunda ne de başka bir konuda hiçbir yasa dışı işlemi olmadığına dikkat çeken Sadıkoğlu, Yeniboğaziçi Belediyesi ve Belediye Başkanı Başkanı Kâtip Demir hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Demir’in açıklamalarının son derece mesnetsiz ve gerçeği yansıtmadığına da dikkat çeken Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi sınırlarında bulunan Ötüken’deki su hattından yasa dışı yollarla bir süredir su aldığı tespit edilen Yeniboğaziçi Belediyesi ile Yeniboğaziçi halkının mağduriyet yaşamaması adına uzlaşı kültürüne dayalı, çözüm odaklı bir yaklaşımda bulunduklarını ifade etti.

Ancak bu girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirten Sadıkoğlu, konuyu önce İskele Polis Müdürlüğü’nün ardından da Polis Genel Müdürlüğü’nün bilgisine taşıdıklarını belirtti. İskele Belediyesi’ne bağlı Ötüken Köyü’nün kaza sınırları içerisinde olmasından dolayı PGM tarafından dosyanın Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne sevkinin hemen ardından Yeniboğaziçi Belediyesi ve Belediye Başkanı Katip Demir hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Sadıkoğlu ayrıca, Kâtip Demir’in göreve geldiği yaklaşık 3 yıldan bu yana halkına su konusunda çeşitli bahaneler üreterek oyaladığını ancak kalıcı hiçbir çözüm yolu bulmadığına da vurgu yaparak, Katip Demir’i su konusunda asılsız ve mesnetsiz açıklamalarda bulunmaktan ziyade yıllardır mağdur ettiği halkına kalıcı ve yasal çözümler bulmaya davet etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun konuyla ilgili olarak Polis Genel Müdürlüğü’ne yapmış olduğu bilgilendirme açıklaması şöyle:

“Yeniboğaziçi Belediyesi ile yaşanmakta olan ve Belediyemiz açısından ciddi rahatsızlık yaratan bazı fiillerle ilgili olarak tarafınızı bilgilendirme zarureti doğmuştur.

İskele belde hudutları içerisinde yer alan Ötüken Köyü sınırları içinde, “DAÜ Arsaları” olarak bilinen bölgede içme suyu teminini sağlamak amacıyla tarafımıza ait su sayaçları ve altyapı sistemleri bulunmaktadır. Söz konusu bölgeden su akışının kesildiğine ve su temininde bir arıza olduğuna dair gelen şikâyetler üzerine, Su Birimi ekiplerimizce yerinde inceleme yapılmıştır.

Yapılan incelemede bölgede bulunan bir vatandaş, daha önce Yeniboğaziçi Belediyesi ekiplerinin bu alana gelerek bazı işlemler yaptığını ve bu müdahalenin ardından su kesintisinin yaşandığını beyan etmiştir. Bu bilgi doğrultusunda teknik ekibimiz, bölgede bir su patlağı olabileceği ihtimali üzerine harekete geçmiş ve kazı çalışması yapılması kararlaştırılmıştır. Kazı işlemi, İskele Belediyesi sorumluluğunda olan alanda gerçekleştirilmiş olup, İskele Polis Müdürlüğü’ne bilgi verilmiş ve çalışmalar polis ekiplerinin refakatiyle gerçekleştirilmiştir.

Kazı neticesinde, ana şebekeden Yeniboğaziçi Belediyesi’ne doğru uzanan ve su temin eden iki ayrı hattın mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bu hatların tarafımızca bağlanmadığı ve herhangi bir bilgi veya onayımız olmaksızın izinsiz şekilde döşendiği anlaşılmıştır. Tespit edilen bu hatlar, fotoğraflarla kayıt altına alınmış olup, söz konusu gayrı yasal bağlantılar tarafımızca iptal edilmiştir. Ayrıca, söz konusu bölgedeki su kaynağının İskele Belediyesi’ne ait olduğu ve bu nedenle tasarruf yetkisinin yalnızca Belediyemize ait bulunduğu hususunun altını çizmek isteriz.

Olayın hukuki niteliği itibarıyla suç teşkil ettiğine inandığımızdan dolayı, İskele Polis Müdürlüğü’ne şikâyet başvurusunda bulunulmuş, ilgili müdürlükçe ifademiz alınmış ve olay yeri Mağusa Polis Müdürlüğü’nün görev alanında yer aldığından, dosya ve ifadeler Mağusa Polis Müdürlüğü’ne aktarılmıştır.

Bu aşamada, konunun Polis Genel Müdürlüğünüz tarafından değerlendirilmekte olduğunu bilmekteyiz ve bu aşamada adaletinize olan inancımız tamdır. Belediyemiz tarafından ilgili bölgeye ve su hatlarına yönelik herhangi bir müdahale söz konusu değildir.

Son olarak belirtmek isteriz ki, İskele Belediyesi olarak yaşanan bu olumsuz sürece rağmen uzlaşı kültürüne dayalı, çözüm odaklı bir yaklaşım benimsemek adına birçok girişimde bulunmamıza rağmen olumlu bir sonuç elde edilememiştir.

Gereğini ve bilgilerinize arz ederim.”