Safiye Soyman-Faik Öztürk çifti, önceki gece bir balıkçıda kameralara yansıdı. Öğretmenler günü için sahne alacak olan Soyman ve Öztürk, ayaküstü gazetecilerle konuşmayı ihmal etmedi.

Pembe kıyafetleri ile dikkat çeken ikiliden Faik Öztürk, "Şeker Kız mı oluyordu bu? Barbie oluyor. Onu olacaktık komple ama yetişmedi. Pembe saç da yapacaktık ama yetiştiremedik" dedi.

"FAİK YÜZÜNDEN YETİŞTİREMEDİM"

Safiye Soyman ise araya girerek, "Faik yüzünden yetiştiremedim. Bu var ya bu, ah bunun sarışın sevdası beni sinirlendiriyor!" diyerek güldü.Öztürk de bunun üzerine, "Sarı rengini çok severim. Safiye hanım, Seda Sayan bunlar hep sarı. Çok seviyorum ben de sarı rengini. Onlar da seviyorlar ki sarılar" şeklinde konuştu.

"DOKTORLAR ESTETİKTE DOKUNMADIK YERLERİNİ BIRAKMADI"

Faik Öztürk, yine her zamanki gibi hayat arkadaşı Safiye Soyman'a takılmadan edemedi.

Safiye hanım Biden'ı çok iyi tanır. Haftaya yemeğe gidecek onunla. Amerika'da tatil yapacakmış hanımefendi. Taksim'e koysan kaybolur. Bu tıbbın da gözünü seveyim. Seda Sayan kalkıyor bu yatıyor, bu kalkıyor Seda Sayan yatıyor. Dokunmadık yerlerini bırakmadı doktorlar.

"TAKİPÇİMİZ DÜŞTÜ"

Soyman'ın yakın dostu tarafından takipten çıkarılmasını diline dolayan Faik Öztürk, "Seda Sayan da bunu takipten çıktı. Ona hiç girme zaten. Çünkü sosyal medyadan biz para kazanıyorduk. Reklamlar falan para alıyorduk, takipçimiz düştü. Gülben Ergen de takipten çıkarmış" açıklamasını yaptı.