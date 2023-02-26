Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Koroner Yoğun Bakım Servisi’ni ziyaret eden Bakan Altuğra, deprem nedeniyle kızı Ecem Yeniçeri ile birlikte hayatını kaybeden hemşire Bedriye Fidan Yeniçeri için servis çalışanlara başsağlığı diledi.

Sağlık Bakanı Altuğra, Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ardından KKTC’ye gelen ve Gazimağusa Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Servisi’nde tedavi gören depremzede ailelere de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Altuğra, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Depremin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Aynı acıları yaşıyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde önceki gün dünyaya gelen ve “Miraç” adı verilen depremzede ailenin bebeğinin sağlık durumu hakkında bilgi alan Sağlık Bakanı Altuğra, gayretlerinden dolayı hastane personeline teşekkür etti.