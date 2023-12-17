Geride bıraktığımız 2023, acıları uzun süre unutulmayacak depremlerle başlamıştı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan ve dünyanın seferber olduğu depremlerde Türkiye tek yürek olup 11 ilde enkazlara koştu. Ne var ki yetkili makamların özellikle depremlerden sonraki ilk günlerde her noktaya yetişemeyip enkaz altında da can kayıplarının yaşandığı iddiaları tartışma konusu olmuştu.

BAKAN KOCA'DAN HELALLİK AÇIKLAMASI: DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRDİK

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Sağlık Bakanlığının 2024 Yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremlerin ilk günlerinde yaşananlara değinip helallik istedi. Bakan Koca şöyle konuştu:

"6 Şubat sabahı ülkemiz hiç görülmemiş bir felaketle karşı karşıyaydı. Halen acılarımız taze. Yıllar boyu sürecek bir yas içindeyiz. Bu büyüklük ve yaygınlıktaki depremler, olabilecek en büyük yıkımların saniyeler içine sıkıştığı olaylardır. Maddi hasar telafi edilebilir, hayatta kalanların ruhlarındaki hasar on yıllar boyunca sürer.

Bir kez daha; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Hatay halkına, tüm ülke insanına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. 10 ilimizde yıkımlara, çok büyük can kayıplarına yol açan, birbirini izleyen iki büyük depremde milletçe kardeşlerimizin imdadına koştuk.

Eşi görülmemiş bir dayanışma sergiledik. Devletimiz bütün imkânlarıyla yaraları sarmaya çalıştı. Bu çaba devam ediyor. Milletimiz, devletinin yanında dağ gibi durdu. Bu süreçte eksiklerimiz, noksanlarımız olmadı mı? İster istemez oldu. Daha iyisi yapılamaz mıydı? Daha iyisini de yapabilirdik.



Fakat şu unutulmamalı. Felaketlerin eli ayağı bağlayıcı tarafları vardır. İmkanlarınız size yetmeyebileceği gibi, o şok içinde mevcut imkânları en rasyonel şekilde kullanamayabilirsiniz. Değerli Milletvekilleri, şu sözüm yüreğinizde yankısını bulsun isterim. Sağlık Bakanı olarak, elimden gelen ne varsa, kaybedilen canların, yıkılmış şehirlerin acısını içime gömerek, gece gündüz demeden yapmaya çalıştım. Elbette, her ihtiyaca yetişemediğim, her sorumluluğa yetemediğim zamanlar da oldu. Bunlar için sizlerin huzurunda vatandaşlarımızdan helallik isterim."



MECLİSTE RENKLİ ANLAR

Öte yandan TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde sunum yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, süre konusunda kendisini sık sık uyaran Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'dan sürekli ek süre talep etmesi milletvekillerini güldürdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam TBMM Genel Kurulundaki 2024 bütçe görüşmelerinde bakanlığının çalışmalarını anlattı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, konuşma süresinin bitmesi üzerine, Bakan Koca'yı "Sayın Bakan lütfen sözlerini tamamlayın" dedi.

Bakan Koca da gülümseyerek, "Sayın Başkanım daha epey var. Meclis bu tabloları görmekten mutlu olur. Milletimiz de görsün" diye yanıt verdi. Ardından Bozdağ, Bakan Koca'ya ek süre verdi.

Ancak süre yetmeyince Bakan Koca, "Az kaldı 5 dakikaya bitiyor" diyerek bir kez daha ek süre talep etti. Süre bitince mikrofonu kısılan Bakan Koca, "Az kaldı 5 dakika verseniz. 5 dakikaya bitiyor" diyerek bir kez daha Bekir Bozdağ'a döndü.

Bu durum defalarca tekrarlanırken, Bakan Koca ile Bozdağ arasında yaşanan diyalog Genel Kuruldaki milletvekillerini güldürdü.