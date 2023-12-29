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Dinçyürek, hastaneyi 2024 yılında tam donanımlı bir şekilde hizmete sunmak için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Dinçyürek, Girne nüfusunun arttığını, yeni hastanenin sağlık hizmetlerinden yararlanılması adına bölgeye önemli bir katkı sağlayacağını, 2024 yılında Girne'deki hastaları Yeni Girne Hastanesi’nde ziyaret etmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Ziyareti kapsamında Yeni Girne Hastanesi’ne değinen Bakan Dinçyürek, hastane inşaatının hızla ilerlediğini, hedefin 2024 yılında hizmete girmesi olduğunu belirtti.

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